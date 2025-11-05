A Napoli la presentazione del Premio Francesco Del Giudice
Giovedì 6 novembre 2025, alle ore 11:00, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli (via Leopoldo Tarantini, 1), si terrà la presentazione ufficiale del Premio “Francesco Del Giudice”, alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno, Emanuele Prisco e del Prefetto Visconti, Capo del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
