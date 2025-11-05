A Napoli i funerali del poliziotto Aniello Scarpati la moglie | Nato e morto con la divisa

Lapresse.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono volti a Napoli i funerali del poliziotto Aniello Scarpati, morto in un incidente stradale causato da un suv mentre era a bordo della volante, la sera del 1° novembre a Torre del Greco. “Mio marito è nato con la divisa ed è morto con la divisa”, ha detto Eliana Donadoni, moglie del poliziotto. Al termine delle esequie, celebrate nella chiesa cristiana evangelica Adi di via Fra’ Gregorio Carafa a Napoli, la donna ha ricevuto l’abbraccio delle tante autorità presenti, a partire dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal capo della Polizia Vittorio Pisani, ma anche l’arcivescovo di Napoli cardinale Mimmo Battaglia, il prefetto di Napoli Michele di Bari e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

a napoli i funerali del poliziotto aniello scarpati la moglie nato e morto con la divisa

© Lapresse.it - A Napoli i funerali del poliziotto Aniello Scarpati, la moglie: “Nato e morto con la divisa”

Altre letture consigliate

napoli funerali poliziotto anielloFunerali di Aniello Scarpati a Napoli, il dolore dei colleghi per Poliziotto morto in un incidente - Tanta partecipazione e dolore ai funerali dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, il carabiniere morto a Torre del Greco dopo essere stato investito da un Suv mentre ... Lo riporta ilgiornale.it

napoli funerali poliziotto anielloAniello Scarpati, a Napoli i funerali del poliziotto morto nell'incidente: il dolore dei colleghi - Le esequie Folla ed emozione ai funerali dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, il carabiniere morto a Torre del Greco dopo essere stato investito da un Suv mentre ... Da msn.com

napoli funerali poliziotto anielloOggi a Napoli i funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto morto nell’incidente a Torre del Greco - Oggi nella evangelica ADI, a Napoli, l'ultimo saluto ad Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni morto nella notte del 1 novembre in un incidente stradale ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Funerali Poliziotto Aniello