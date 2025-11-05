A Napoli i funerali del poliziotto Aniello Scarpati la moglie | Nato e morto con la divisa
Si sono volti a Napoli i funerali del poliziotto Aniello Scarpati, morto in un incidente stradale causato da un suv mentre era a bordo della volante, la sera del 1° novembre a Torre del Greco. “Mio marito è nato con la divisa ed è morto con la divisa”, ha detto Eliana Donadoni, moglie del poliziotto. Al termine delle esequie, celebrate nella chiesa cristiana evangelica Adi di via Fra’ Gregorio Carafa a Napoli, la donna ha ricevuto l’abbraccio delle tante autorità presenti, a partire dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal capo della Polizia Vittorio Pisani, ma anche l’arcivescovo di Napoli cardinale Mimmo Battaglia, il prefetto di Napoli Michele di Bari e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Lapresse.it
