A Monza la degustazione dei vini

5 nov 2025

L'Abruzzo arriva in Brianza al Riccio Yachting di Monza, con uno speciale evento enogastronomico in compagnia dell'azienda agricola Burgus Vitae della famiglia Tiberio di Tollo. L'appuntamento è per sabato 8 novembre, dalle 16 alle 18 in via Anita Garibaldi, con una degustazione di vini. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

