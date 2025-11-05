A Montesilvano il festival del Coni dedicato alla promozione dello sport

Al via il prossimo fine settimana, ovvero il 7 e 8 novembre, il nuovo evento del Coni Abruzzo dedicato alla promozione dello sport. Si chiama “Porte aperte allo sport” e andrà in scena nel Pala Dean Martin di Montesilvano. Organizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e l'ufficio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

