A Montesilvano il festival del Coni dedicato alla promozione dello sport
Al via il prossimo fine settimana, ovvero il 7 e 8 novembre, il nuovo evento del Coni Abruzzo dedicato alla promozione dello sport. Si chiama “Porte aperte allo sport” e andrà in scena nel Pala Dean Martin di Montesilvano. Organizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e l'ufficio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
