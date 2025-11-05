A Mola di Bari con l' opera Doña Flor al via la quarta edizione del festival dedicato dall' Agìmus al fiammingo di Puglia

Sabato 8 novembre a Mola di Bari prende il via la quarta edizione del festivalNel regno musicale del fiammingo di Puglia «Doña Flor» inaugura Casa van WesterhoutSpettacoli, concerti, visite guidate e un concorso di canto sino al 16 novembreUna perla del teatro d'opera italiano di fine Ottocento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

