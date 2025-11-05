A Mola di Bari con l' opera Doña Flor al via la quarta edizione del festival dedicato dall' Agìmus al fiammingo di Puglia
Sabato 8 novembre a Mola di Bari prende il via la quarta edizione del festivalNel regno musicale del fiammingo di Puglia «Doña Flor» inaugura Casa van WesterhoutSpettacoli, concerti, visite guidate e un concorso di canto sino al 16 novembreUna perla del teatro d'opera italiano di fine Ottocento. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La presentazione della nuova stagione teatrale del Van Westerhout di Mola di Bari su norbaonline.it Otto spettacoli tra comicità, riflessione e grandi nomi della scena italiana e pugliese Link qui: - facebook.com Vai su Facebook
A Mola di Bari il festival “Casa van Westerhout”: un omaggio al genio del melodramma pugliese - 30) e il concerto “Il salotto dell’800 tra sonate, danze e fantasie d’opera” con ... Lo riporta giornaledipuglia.com
Bari, per il nuovo molo San Cataldo c'è il bando dell'opera da 39 mln: inizio lavori entro la fine del 2025 - Il progetto prevede la costruzione di nuove opere di banchinamento che si estenderanno su una superficie complessiva di circa 33mila metri quadri BARI - Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it