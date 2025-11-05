I ponteggi e i teli schermanti testimoniano i lavori che interessano la facciata dell’edificio che ospita l’ istituto professionale Stoppa di Lugo in via Francesco Baracca (nella foto prima dell’intervento). Si tratta di un intervento di demolizione e rifacimento dell’ intonaco della facciata con un altro, nuovo, a base calce. La superficie interessata dal cantiere è di circa 400 metri quadri. Preventivamente è stata campionata la tinteggiatura esistente al fine di determinare la tinta storicizzata più adatta al contesto architettonico di quella parte della città. Anche il basamento in bugnato, che ha una superficie di circa 250 metri quadri, verrà interessato dai lavori, ma in questo caso si procederà semplicemente alla pulizia e alla tinteggiatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Lugo l’istituto Stoppa si rifà il look