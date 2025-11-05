A L’Equipe Adani e la sua crociata per De Zerbi | In Italia regna la gelosia Da noi non perdonano successo e libertà

Ilnapolista.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Equipe intervista Daniele Adani (protagonista di Viva el Futbol), amico, fratello eccetera di Roberto De Zerbi allenatore del Marsiglia. L’Equipe presenta l’intervista con questo titolo: Daniele Adani, l’influente testimone di Roberto De Zerbi in Italia, in una crociata per un migliore riconoscimento del lavoro del coach del Marsiglia. E ancora, nel sommario: La scelta della carriera e l’approccio intransigente hanno un po ‘ emarginato Roberto De Zerbi nei media italiani, ma è in perfetta sintonia con Daniele Adani, la voce più influente del calcio italiano. Adani ne parla così a l quotidiano francese: «Non parlo a nome di nessuno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

a l8217equipe adani e la sua crociata per de zerbi in italia regna la gelosia da noi non perdonano successo e libert224

© Ilnapolista.it - A L’Equipe Adani e la sua crociata per De Zerbi: «In Italia regna la gelosia. Da noi non perdonano successo e libertà»

Leggi anche questi approfondimenti

L'elogio di Adani "Girelli sa fare tutto, ma l'area è casa sua" - Cristiana Girelli "conosce perfettamente il gioco in tempi, spazi e soprattutto nelle scelte, sa perfettamente pregi e difetti di compagne ed avversarie e quindi sa adeguarsi alla situazione ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217equipe Adani Sua Crociata