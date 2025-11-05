A Giorgia Meloni ho fatto un gesto poco reverenziale ho chiesto scusa All’Isola ho preso 30mila euro Al Bano ha preso 1.2 milioni | Adriano Pappalardo si sfoga

Adriano Pappalardo si è raccontato ieri sera, 4 novembre, a “Belve” tra gli alti e bassi della sua carriera, dal successo degli esordi al “periodo buio e di indifferenza generale” dopo alcuni flop, fino alla rinascita con la canzone “Ricominciamo”. Il discorso si sposta sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2003: “ A me hanno dato 30mila euro, a lui mi pare 1milione e 200mila” dice. “La chiamavano ai reality perché funzionava? ” ha domandato la Fagnani. “All’Isola gli autori cercavano un altro Pappalardo! Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché l’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A Giorgia Meloni ho fatto un gesto poco reverenziale, ho chiesto scusa. All’Isola ho preso 30mila euro, Al Bano ha preso 1.2 milioni”: Adriano Pappalardo si sfoga

