A fuoco residenza per anziani in Bosnia almeno otto morti | le immagini del rogo

Fuoco in una casa per anziani nella città bosniaca nord-orientale di Tuzla ha ucciso diverse persone. Lo hanno riferito i media bosniaci. Il quotidiano Dnevni Avaz riporta che almeno otto persone sono morte nell’incendio divampato in uno dei piani più alti dell’edificio. Il giornale e altri media bosniaci hanno citato fonti della polizia nel riferire dell’incendio mortale, ma la polizia non ha ancora confermato pubblicamente i dettagli. Le immagini dei media della scena hanno mostrato un incendio su uno dei piani della struttura. I vigili del fuoco hanno evacuato l’edificio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

