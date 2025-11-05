A Francavilla il Consiglio comunale torna a riunirsi | bilancio energia pulita e piazze da riqualificare

Si terrà lunedì 10 novembre alle 14.30, in prima convocazione, la prossima seduta del Consiglio comunale di Francavilla al Mare. La riunione si svolgerà nella Sala delle Adunanze ed è aperta al pubblico, con trasmissione in diretta streaming. In caso di mancanza del numero legale, l’eventuale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

TRANSIZIONE | Francavilla Marittima sarà guidata da un commissario dopo il mancato via libera al bilancio in Consiglio comunale. - facebook.com Vai su Facebook

Francavilla Marittima, il prefetto nomina un commissario dopo il pareggio sul bilancio - La mancata approvazione del documento contabile provoca lo scioglimento del Consiglio. Riporta cosenzachannel.it

Rosanna Pafumi è la nuova presidente della sezione Fidapa BPW Italy di Francavilla per il 2025-2027 - Rosanna Pafumi, giovane avvocato e segretario comunale, è stata nominata presidente della sezione di Francavilla di Sicilia della Fidapa BPW Italy, associazione internazionale che riunisce donne attiv ... Si legge su gazzettinonline.it

Francavilla, il Consiglio non approva il Rendiconto del 2021. Opposizioni all’attacco: “Maggioranza finita”. Oltre 11 milioni di euro il disavanzo - Il Consiglio comunale dello scorso 22 ottobre, convocato in seconda seduta dopo il rinvio del giorno precedente per mancanza del numero legale, avrebbe dovuto rappresentare un momento cruciale per l’A ... Come scrive gazzettinonline.it