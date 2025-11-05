A Filettino chiude lo storico ristorante La Rampa

Un pezzo di storia e di socialità del comune montano di Filettino (Frosinone) si spegne. Domenica scorsa ha chiuso definitivamente la Pizzeria Ristorante "La Rampa", un’attività che negli ultimi anni era tornata a essere un punto di riferimento vitale per la comunità locale e per i numerosi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

