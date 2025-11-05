A Faenza la opening site visit del progetto europeo Aquagreen
A fine ottobre si è svolta a Faenza la opening site visit del progetto europeo Aquagreen, promosso dall’Unione della Romagna Faentina, nell’ambito del Programma Europeo Urban Initiative. Per due giorni, la città ha ospitato i rappresentanti dei Comuni di Verviers (Belgio), Michalovce (Slovacchia). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Scrittura Open Day” – Music Academy Area 51 Domenica 9 novembre 2025 Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco 1, Faenza ? Dalle 10:00 alle 13:00 Ingresso gratuito, senza limiti di età Un’occasione unica per gli appassionati di scrittura cre - facebook.com Vai su Facebook
Faenza. Opening Site Visit del progetto europeo Aquagreen - Il 28 e 29 ottobre Faenza ha ospitato la Opening Site Visit del progetto europeo Aquagreen, promosso dall’Unione della Romagna Faentina nell’ambito ... Scrive corriereromagna.it