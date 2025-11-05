A Ecomondo il patto tra due mari | Rimini e Livorno fanno squadra

Rimini, 5 novembre 2025 – Un ponte tra Adriatico e Tirreno. Un patto blu tra due mari. È quello che hanno siglato Rimini e Livorno a Ecomondo, la fiera di Italian Exhibition Group dedicata alla transizione ecologica e all’economia circolare. Rimini ha ‘giocato’ in casa “e non poteva esserci cornice più adatta di Ecomondo – l’istantanea delle due amministrazioni comunali – per ospitare la sottoscrizione ufficiale del nuovo accordo di collaborazione”. Per Livorno presente il sindaco Luca Salvetti, per Rimini l’assessora all’Ambiente Anna Montini. Ma cosa è stato sancito col patto firmato oggi in Fiera? “Uniamo energie e idee per valorizzare la grande risorsa che abbiamo in comune, il mare” la dichiarazione d’intenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Ecomondo il patto tra due mari: Rimini e Livorno fanno squadra

