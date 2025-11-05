a cracovia la mostra la penna del diplomatico

Ambasciatore Stefano Baldi di Arturo Varè La mostra intitolata “ Pióro dyplomaty La penna del diplomatico ” si è appena aperta a Cracovia, in Polonia, offrendo una prospettiva originale sul lavoro intellettuale dei funzionari diplomatici italiani e polacchi. Questa inaugurazione rivela la dimensione creativa spesso sconosciuta di coloro che si dedicano a rappresentare i loro Paesi all’estero. L’evento ha preso avvio il 4 novembre 2025 presso la Facoltà di Studi Internazionali e Politici dell’Università Jagellonica e proseguirà fino alla fine dell’anno. L’iniziativa rappresenta il frutto della collaborazione tra il team di ricerca dell’Università, l’ Istituto Italiano di Cultura a Cracovia diretto dal dott. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

