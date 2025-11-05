Mi è giunta pochi minuti fa la notizia che Giorgio Forattini si è spento. E sento come un nodo in gola che non riesco a sciogliere. Ho pianto. Sì, ho pianto. Perché non se n'è andato soltanto un vignettista straordinario, anzi il vignettista per eccellenza, l'ultimo rimasto, il genio ineguagliabile e assoluto, ma per me anche un amico vero, uno di quelli che ti restano nel cuore anche dopo anni di silenzio, come una carezza rimasta sospesa. Già, sospesa. La vita mi ha appena dato, per l'ennesima volta, la lezione che purtroppo non ho voluto imparare mai: non c'è sempre tempo. Non c'è sempre tempo per rivedere un amico, per dirgli "ti voglio bene", per riabbracciarlo, per bere un bicchiere insieme, per ridere ancora una volta come si rideva allora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A colpi di matita ha reso il mondo un posto migliore