A Chi l’ha Visto il caso Alessandro Venturelli
Chi l’ha Visto? ritrova dopo un anno una donna scomparsa e riaccende la speranza dei familiari degli altri scomparsi. Nella puntata in onda questa sera, mercoledì 5 novembre, alle 21.20 su Rai 3, la mamma di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso in circostanze allarmanti 5 anni fa da Sassuolo, sarà in diretta da Torino. Alcune segnalazioni portano proprio al capoluogo piemontese. Anticipazioni del 5 novembre 2025. In puntata anche il caso dell’uomo che, a Milano, ha accoltellato una donna sconosciuta. I carabinieri hanno diffuso la foto e la sorella lo ha riconosciuto, permettendone l’arresto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incidenti, muore 60enne di Monopoli: su “Chi l’ha visto?” il caso del figlio scomparso. Minervino Murge piange un 23enne deceduto in moto #monopoli #minervino #cronaca #incidente - facebook.com Vai su Facebook
Chi l'ha visto stasera in tv mercoledì 5 novembre su Rai 3: al centro della puntata il caso di Alessandro Venturelli. Le anticipazioni - Il programma si apre con la scomparsa di Alessandro Venturelli, che si è allontanato cinque anni ... Riporta corrieredellumbria.it
Chi l'ha visto? Anticipazioni: dal possibile ritrovamento di Alessandro Venturelli alla donna accoltellata da uno sconosciuto - I carabinieri hanno mostrato la foto e la sorella l’ha riconosciuto, permettendone l’arresto. Si legge su affaritaliani.it
Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 5 novembre: una donna scomparsa ritrovata viva e il caso Venturelli - La puntata si apre con il ritrovamento di una donna scomparsa un anno fa e ritrovata ... Da msn.com