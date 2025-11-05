A Chi l’ha Visto il caso Alessandro Venturelli

Chi l’ha Visto? ritrova dopo un anno una donna scomparsa e riaccende la speranza dei familiari degli altri scomparsi. Nella puntata in onda questa sera, mercoledì 5 novembre, alle 21.20 su Rai 3, la mamma di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso in circostanze allarmanti 5 anni fa da Sassuolo, sarà in diretta da Torino. Alcune segnalazioni portano proprio al capoluogo piemontese. Anticipazioni del 5 novembre 2025. In puntata anche il caso dell’uomo che, a Milano, ha accoltellato una donna sconosciuta. I carabinieri hanno diffuso la foto e la sorella lo ha riconosciuto, permettendone l’arresto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

