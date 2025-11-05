A Castelvenere nasce L’olio che fa… Il Bene
Comunicato Stampa Gli studenti dell’Alberghiero producono l’olio in un terreno confiscato alla camorra Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Castelvenere hanno concluso oggi la raccolta delle olive nel terreno di pertinenza del bene confiscato alla criminalità in via Tabaccaro, già presidio . Continua L'articolo A Castelvenere nasce “L’olio che fa. Il Bene” proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
