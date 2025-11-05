A Castel Guelfo the Style Outlets arriva il simulatore Ski fit 360

Bolognatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castel Guelfo The Style Outlets si prepara ad accogliere l’inverno con un weekend all'insegna dell'adrenalina!Sabato 8 e domenica 9 novembre, nella rinnovata food court del centro, i visitatori potranno vivere l'emozione di una vera discesa cimentandosi con un vero e proprio simulatore SKI Fit. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

