A casa tutto bene Aiuto mirato agli anziani | 110 restano autonomi
"I “nonni“ e chi li segue devono pensare di entrare in un laboratorio sartoriale, dove noi creiamo su misura l’abito che serve loro: può essere un maniglione in bagno, l’eliminazione di un gradino o, semplicemente, installare le luci di emergenza". Bruna Perlini, assessore all’Ufficio di piano di Morbegno, sintetizza così le finalità di “A casa tutto bene“, il progetto innovativo di cura domiciliare attivo nei distretti di Sondrio e Morbegno e sostenuto dai rispettivi Uffici di Piano, dalla cooperativa sociale Grandangolo, dall’Asst e dalla Fondazione Casa di riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno, grazie alle risorse del Pnrr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In questi giorni nella Casa è successo DI TUTTO Cosa accadrà questa sera? Una nuova eliminazione, un ospite speciale e il ritorno di Valentina per una resa dei conti definitiva @simonaventura vi dà appuntamento come ogni lunedì in prima serata su # - facebook.com Vai su Facebook
"A casa tutto bene". Aiuto mirato agli anziani: 110 restano autonomi - Il progetto di cura domiciliare partito sperimentalmente è entrato a regime. Riporta ilgiorno.it