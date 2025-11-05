"I “nonni“ e chi li segue devono pensare di entrare in un laboratorio sartoriale, dove noi creiamo su misura l’abito che serve loro: può essere un maniglione in bagno, l’eliminazione di un gradino o, semplicemente, installare le luci di emergenza". Bruna Perlini, assessore all’Ufficio di piano di Morbegno, sintetizza così le finalità di “A casa tutto bene“, il progetto innovativo di cura domiciliare attivo nei distretti di Sondrio e Morbegno e sostenuto dai rispettivi Uffici di Piano, dalla cooperativa sociale Grandangolo, dall’Asst e dalla Fondazione Casa di riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno, grazie alle risorse del Pnrr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "A casa tutto bene". Aiuto mirato agli anziani: 110 restano autonomi