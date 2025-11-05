A Calenzano spettacoli incontri e passeggiate per celebrare Pietro Leopoldo Granduca di Toscana
Un programma di eventi per approfondire e conoscere, a 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana, una figura che ha influenzato e segnato la storia regionale. Le quattro iniziative, dall’8 al 28 novembre, sono organizzate dal Comune di Calenzano con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
