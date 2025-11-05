A bordo campo con Find X9 Pro e il teleconverter 10x | le foto impossibili diventano possibili
Insieme al Find X9 Pro OPPO vende anche un teleconverter aggiuntivo che moltiplica le potenzialità in termini di ingrandimento del teleobiettivo periscopico integrato. Lo abbiamo provato durante una partita di Champions League per capire se può avere un senso.. 🔗 Leggi su Dday.it
