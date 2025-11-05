A Bologna si celebra il ‘funerale’ dei medici di base

Bolognatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la mattina di mercoledì 5 novembre, nei pressi della sede della Regione Emilia-Romagna, c’è stato un presidio dei medici di base, oggi in sciopero nazionale. Organizzato dal sindacato medico Snami, medici di base di tutta la regione si sono ritrovati per protestare contro i carichi di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Medici di famiglia, l’emergenza: a Bologna ne mancano 252 - Bologna, 19 marzo 2025 – Sono 252 i medici di medicina generale che mancano sul territorio bolognese. ilrestodelcarlino.it scrive

Medici di base, la svolta: bando per la caccia a 252 professionisti. “Entro pochi giorni” - Bologna, 21 marzo 2025 – Via ai bandi per reperire i 252 medici di famiglia che mancano nel Bolognese (112 solo in città). Scrive ilrestodelcarlino.it

Bologna, Snami denuncia: «Medici di base trasferiti in Appennino»: Ma l’Ausl: «Falso, solo adesioni volontarie» - «Ai medici di base che hanno optato per avere lo studio nel distretto di Bologna sarebbe stato chiesto di prestare servizio in sede distrettuali diverse come per esempio l’Appennino». Da corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Celebra 8216funerale8217 Medici