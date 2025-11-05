A ‘Belve’ Fagnani diventa medico la gag con Maria De Filippi

(Adnkronos) – Grazie a Maria De Filippi, Francesca Fagnani diventa medico durante la sesta stagione di 'Belve'. Per la seconda volta 'Queen Mary', come viene chiamata sui social e come l'ha definita anche la conduttrice del programma di Rai 2, è stata ospite nello studio di 'Belve' e ha fatto spostare Francesca Fagnani sullo sgabello . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

