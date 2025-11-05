A Barcellona temono un'epidemia di turbercolosi | il focolaio prima della partita di Champions
Dopo lo scandalo dei lavoratori a nero adesso c'è il rischio contagio scoppiato per un caso diagnosticato nelle ultime ore. Nessun pericolo né sintomi sospetti nel club blaugrana, le autorità sanitarie hanno predisposto il tracciamento e l'analisi dei contatti della persona infetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
