A Bagheria aumentano i treni ma paradossalmente anche i disagi
Riceviamo e pubblichiamo.Titoloni ed entusiasmo, foto sorridenti e facce compiaciute: “Abbiamo aumentato i treni per Palermo!”, ma in realtà sono stati aggiunti pochissimi treni in orari non frequentati. È la solita politica dell’apparenza, del sensazionalismo, quella che potremmo ormai definire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
