A 23 anni dall' incidente in cui perse la vita nel ricordo del finanziere Fabio Perissinotto

OSTUNI - Si è svolta questa mattina a Ostuni, alla presenza del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, il colonnello Emilio Fiora, la cerimonia di commemorazione in memoria del finanziere scelto AT-PI Fabio Perissinotto, “medaglia d’oro al valor civile”, con la deposizione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

