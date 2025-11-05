A 100 anni sopravvive a un ictus e torna a casa in 48 ore | la storia di nonna Gerarda in provincia di Avellino

Lo scorso lunedì la donna, originaria di Teora e che ha compiuto 100 anni lo scorso aprile, è arrivata all'ospedale di Avellino in condizioni molto gravi, dopo essere stata colpita da un ictus ischemico. Gerarda, però, non solo è sopravvissuta, ma si è ristabilita in due giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

