A 100 anni sconfigge un ictus | la signora Gerarda salvata dagli specialisti dell’Azienda Moscati

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre figli, trentuno tra nipoti e pronipoti e una straordinaria voglia di vivere. La signora Gerarda ha spento cento candeline lo scorso aprile nella sua casa di Teora (Av), dove poco fa è tornata, dopo aver lasciato l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, reduce da un ictus. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

