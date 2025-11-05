Tempo di lettura: 3 minuti Tre figli, trentuno tra nipoti e pronipoti e una straordinaria voglia di vivere. La signora Gerarda ha spento cento candeline lo scorso aprile nella sua casa di Teora (Av), dove poco fa è tornata, dopo aver lasciato l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, reduce da un ictus ischemico che l’aveva colpita due giorni fa. Si era presentata, infatti, lunedì scorso al Pronto soccorso della Città ospedaliera in condizioni critiche, con afasia e difficoltà a camminare. La rapidità dell’intervento e la competenza dei sanitari hanno fatto la differenza: immediatamente presa in carico dagli specialisti della Stroke Unit, unità operativa dipartimentale afferente alla Neurologia, la paziente è stata sottoposta all’infusione di un farmaco trombolitico utilizzato in casi selezionati e con tempi di somministrazione estremamente ristretti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A 100 anni sconfigge un ictus e torna a casa: la storia di Gerarda