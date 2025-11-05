A 100 anni Nonna Gerarda batte l' ictus e torna a casa dopo due giorni | Aspetto il 32° pronipote

L'ultracentenaria di Teora salvata dalla Stroke Unit del Moscati di Avellino grazie all'intervento tempestivo: "Ora cammino e parlo come prima". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A 100 anni Nonna Gerarda batte l'ictus e torna a casa dopo due giorni: "Aspetto il 32° pronipote"

