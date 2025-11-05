E’ in arrivo il primo “venerdì caldo” del mese di Novembre. Ecco chi sciopera il 7 novembre. Previsti disagi alla circolazione Nuovo mese, altri scioperi. Novembre, come lo è stato Ottobre, ha un calendario piuttosto affollato di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti con inevitabili disagi per l’utenza. La prima giornata significativa di scioperi è. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - 7 novembre data da dimenticare: sarà impossibile circolare in queste zone