6 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 6 novembre è il 310º giorno del calendario gregoriano. Mancano 55 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Leonardo di Noblac (Eremita)Etimologia: Leonardo, dal longobardo Leonhart, “che ha la forza di un leone”.Proverbio del giorno: Se in novembre non hai arato, tutto l’anno sarà. 🔗 Leggi su Veronasera.it

