56enne con cancro al 4° stadio rivela 1 sintomo ‘ignorato 14 volte dai dottori’
Paula Hudgell, la mamma che ha conquistato il cuore di tutta la Gran Bretagna per aver adottato e lottato per ottenere giustizia per suo figlio Tony, vittima di gravi abusi, sta ora combattendo una battaglia straziante. La 56enne, insignita dell’onorificenza OBE (Ordine dell’Impero Britannico) nel 2022 per il suo impegno nella prevenzione degli abusi sui minori, ha rivelato di essere stata respinta dai medici per ben 14 volte prima di ricevere finalmente una diagnosi di cancro all’intestino al quarto stadio. “Sapevo che qualcosa non andava.”. Per molti britannici, Paula Hudgell è un volto familiare. 🔗 Leggi su Newsner.it
