50Cent fa le condoglianze a New York sui social dopo l’elezione di Mamdani | una frecciatina contro il nuovo sindaco

Non sono soltanto gli arcinoti repubblicani ad essere preoccupati per l’elezione del marxista Zohran Mamdani a sindaco di New York. Ad esempio il rapper 50cent, il cui vero nome è Curtis James Jackson III, ha pubblicato sui social un’immagine generata con L’Ia per fare le condoglianze alla città. In primo piano si nota una Lapide con su scritto “Riposa in pace New York city” con la data di fondazione, 1625, e quella di “morte” nel 2025. Sembra una frecciatina diretta proprio al primo cittadino di New York, che era finito in polemica con 50cent dopo aver annunciato tassazioni più alte per i ricchi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

