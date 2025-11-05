5 novembre tra rimedi e segreti della nonna | sapete del cioccolato nel ragù?
Firenze, 4 novembre 2025 – Novembre è appena iniziato e le nonne toscane, e non solo toscane, sono dispensatrici di consigli preziosi anche per quest’inverno oramai alle porte. I rimedi della nonna restano dunque un insostituibile alleato per affrontare il freddo di novembre: dalla curcuma al miel e conosciuti per le loro proprietà lenitive e antibatteriche, al brodo di pollo a cottura lenta che sprigiona minerali, proteine e vitamine. Esistono anche innumerevoli trucchi meno noti, “ regole non scritte” e tramandate di generazione in generazione, che le nonne italiane custodiscono con cura nelle loro cucine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
5 novembre, tra rimedi e segreti della nonna: sapete del cioccolato nel ragù? - Otto 'trucchi' senza tempo, dal goccio di vino nel brodo alle erbe aromatiche nel filtro del tè, fino al bicarbonato di sodio e acqua frizzante come alternativa al lievito: i consigli delle nonne per ... Scrive msn.com