5 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 5 novembre è il 309° giorno dell’anno. Alla fine mancano 56 giorni.Luna pienaProverbio del giorno: Luna piena di novembre, tieni conto del maltempo.Santi del giorno: Santi Elisabetta e Zaccaria, genitori di Giovanni BattistaEtimologia: Zaccaria risale all’ebraico con il significato di “Dio si. 🔗 Leggi su Veronasera.it
