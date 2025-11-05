5 novembre | la Madonna dei Bisognosi guarisce un santo papa da un male incurabile

5 nov 2025

Un santo pontefice gravemente ammalato si rivolge alla Madonna dei Bisognosi, mettendo nelle mani della Madre di Dio la sua guarigione. Ma non è stato l’unico miracolo avvenuto per intercessione di questa immagine dalla singolare origine.  Sul monte Carseoli, fuori dal centro abitato di Pereto, in provincia de L’Aquila, sorge il Santuario di Santa Maria. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

