5 novembre | la Madonna dei Bisognosi guarisce un santo papa da un male incurabile
Un santo pontefice gravemente ammalato si rivolge alla Madonna dei Bisognosi, mettendo nelle mani della Madre di Dio la sua guarigione. Ma non è stato l’unico miracolo avvenuto per intercessione di questa immagine dalla singolare origine. Sul monte Carseoli, fuori dal centro abitato di Pereto, in provincia de L’Aquila, sorge il Santuario di Santa Maria. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Contenuti che potrebbero interessarti
FESTA DELLA MADONNA DELLA RISAIA Domenica 09 novembre si celebra la festa della Madonna della Risaia . Alle ore 11:00 avrà luogo la Santa Messa. Al termine della messa, si esibirà il "Coro delle Mondine di Roncoferraro", accompagnato da Stef - facebook.com Vai su Facebook