3 I ATLAS dopo il perielio per Avi Loeb possibili segnali di un motore caldo | cosa significa
L'oggetto interstellare 3IATLAS ha superato il perielio da una settimana e ora iniziano a giungere nuovi dati interessanti. Secondo il fisico e astronomo israeliano Avi Loeb, ad esempio, la sua accelerazione non gravitazionale mostra valori che potrebbero essere spiegati con l'accensione di un motore. La gran parte della comunità scientifica sostiene tuttavia che siamo innanzi a una cometa con alcune caratteristiche insolite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
