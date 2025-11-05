23 auto rubate tra Avellino e Salerno 5 arresti | così la banda specializzata metteva a segno i furti

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque persone arrestate tra Avellino e Salerno per associazione a delinquere e furti d'auto commessi tra marzo e giugno 2025. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

23 auto rubate tra avellino e salerno 5 arresti cos236 la banda specializzata metteva a segno i furti

© Notizie.virgilio.it - 23 auto rubate tra Avellino e Salerno, 5 arresti: così la banda specializzata metteva a segno i furti

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 23 Auto Rubate Avellino