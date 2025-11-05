17 milioni per il ripristino delle strade collinari | Lavori procedono secondo il cronoprogramma

Proseguono gli interventi per il ripristino delle strade collinari dopo le alluvioni del 2023 e 2024. La Provincia ha rinforzato la propria struttura tecnica, con l'obiettivo di garantire la messa in sicurezza di strade e versanti di propria competenza secondo una serrata pianificazione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

