167 art project – edizione 2025 | la voce del silenzio

Il progetto ha portato nel cuore del quartiere 167B di Lecce una nuova opera dell’artista ucraino Sasha Korban, riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di raccontare con poesia la fragilità e la forza dell’essere umano. Nel Piazzale Siena, Korban ha realizzato il murale “Il mio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it