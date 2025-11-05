167 art project – edizione 2025 | la voce del silenzio
Il progetto ha portato nel cuore del quartiere 167B di Lecce una nuova opera dell’artista ucraino Sasha Korban, riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di raccontare con poesia la fragilità e la forza dell’essere umano. Nel Piazzale Siena, Korban ha realizzato il murale “Il mio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
