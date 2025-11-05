10eLotto | in Campania vincite per 27mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 4 novembre il colpo più alto di giornata arriva da Baronissi, in provincia di Salerno, con un 8 da 10mila euro in via Salvatore Allende, seguito da un 6 Oro da 7.500 euro messo a segno a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli in corso Antonio Campana. Chiudono il conto regionale due vincite da 5mila euro l’uno, la prima con un 2 Oro a Napoli in viale Colle Aminei, l’altra con un 8 Oro a Marano di Napoli, in provincia di Napoli, in via San Rocco. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi che sfiorano i 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - 10eLotto: in Campania vincite per 27mila euro

