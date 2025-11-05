1.000 miliardi di dollari di compenso per Musk? Tesla al referendum tra gli azionisti

Elon Musk potrà ricevere 1.000 miliardi di dollari di compenso da Tesla? L’assemblea dei soci del colosso automobilistico di Austin dovrà votare giovedì in un vero e proprio referendum sul futuro del gruppo leader nei veicoli elettrici negli Usa, e la prospettiva che si apre è quella di una prova di forza destinata a pesare sia sul suo futuro che su quello personale di Musk. I norvegesi contro Musk. Ieri per Musk è arrivata in tal senso la doccia fredda dell’annuncio del voto contrario del Fondo sovrano norvegese, che maneggia asset per 2.100 miliardi di dollari e detiene circa l’1% di Tesla, quota che lo posiziona tra i primi dieci azionisti del gruppo (si stima sia il settimo) di cui il magnate di origine sudafricana controlla il 12,9% delle quote. 🔗 Leggi su It.insideover.com

