? LIVE! Marsiglia-Atalanta in diretta | gli aggiornamenti in tempo reale

5 nov 2025

Marsiglia-Atalanta (calcio d’inizio 21:00). Olympique Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Aguerd, Egan-Riley; Murillo, Højbjerg, O’Riley, Garcia; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi A disp. De Lange, Van Neck, Lago, Ouro Bang Na, Vermeeren, Mmadi, Angel Gomes, Bakola, Mughe, Vaz. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Hien, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, Musah, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Maldini, Scamacca. Arbitro: Sanchez Martinez (Spagna) Gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

