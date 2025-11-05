? LIVE! Marsiglia-Atalanta 0-1 | la sblocca Samardzic con una magia

Marsiglia-Atalanta 0-1. Marcatori: 90? Samardzic Olympique Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Egan-Riley (79? Angel Gomes), Aguerd; Murillo, O’Riley, Højbjerg, Garcia; Greenwood, Paixao (71? Vaz); Aubameyang.. All. De Zerbi A disp. De Lange, Van Neck, Lago, Ouro Bang Na, Vermeeren, Mmadi, Bakola, Mughe. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou (55? Hien), Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon (46? Pasalic), Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (85? Samardzic), Krstovic (86? Scamacca), Lookman (75? Musah). All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, Kamaldeen, Maldini. Arbitro: Sanchez Martinez (Spagna) Ammoniti: 27? Ederson, 50? Kossounou, 67? O’Riley Espulsi: – Note: al 14? Rulli respinge il rigore di De Ketelaere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - ? LIVE! Marsiglia-Atalanta 0-1: la sblocca Samardzic con una magia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? #OlympiqueMarsiglia- #Atalanta, #Lookman e #DeKetelaere in attacco: le probabili formazioni - X Vai su X

#UCL #ChampionsLeague Oggi tocca a Inter e Atalanta. I Nerazzurri sfideranno il Kairat Almaty. Aria di derby per i bergamaschi, che sfideranno il Marsiglia del bresciano Roberto De Zerbi. Alle 21:00, radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.i - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Marsiglia-Atalanta 0-0 Champions 2025/2026: Un Minuto Di Recupero - Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it

Marsiglia - Atalanta 0-1 | CAOS TOTALE: gol di Samardzic, ma era mano? ?? | OneFootball - Scontro di livello per l'Atalanta, ospite allo Stade Vélodrome contro l'Olympique Marsiglia di De Zerbi per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Riporta onefootball.com

Champions, Inter-Kairat 2-1 e Marsiglia-Atalanta 0-0. I risultati LIVE - Alle 21 sono scese in campo l'Inter, che a San Siro ospota i kazaki del Kairat ( LA CRONACA DEL MATCH SU SKY SPORT ), e l'Atalanta ... Segnala tg24.sky.it