? LIVE! Marsiglia-Atalanta 0-1 | la sblocca Samardzic con una magia

5 nov 2025

Marsiglia-Atalanta 0-1. Marcatori: 90? Samardzic Olympique Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Egan-Riley (79? Angel Gomes), Aguerd; Murillo, O’Riley, Højbjerg, Garcia; Greenwood, Paixao (71? Vaz); Aubameyang.. All. De Zerbi A disp. De Lange, Van Neck, Lago, Ouro Bang Na, Vermeeren, Mmadi, Bakola, Mughe. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou (55? Hien), Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon (46? Pasalic), Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (85? Samardzic), Krstovic (86? Scamacca), Lookman (75? Musah). All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, Kamaldeen, Maldini. Arbitro: Sanchez Martinez (Spagna) Ammoniti: 27? Ederson, 50? Kossounou, 67? O’Riley Espulsi: – Note: al 14? Rulli respinge il rigore di De Ketelaere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

