? LIVE! Marsiglia-Atalanta 0-0 | Rulli para il rigore di De Ketelaere

Bergamonews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marsiglia-Atalanta 0-0. Marcatori: – Olympique Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd; Murillo, O’Riley, Højbjerg, Garcia; Greenwood, Paixao; Aubameyang.. All. De Zerbi A disp. De Lange, Van Neck, Lago, Ouro Bang Na, Vermeeren, Mmadi, Angel Gomes, Bakola, Mughe, Vaz. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Hien, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, Musah, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Maldini, Scamacca. Arbitro: Sanchez Martinez (Spagna) Ammoniti: 27? Ederson Espulsi: – Note: al 14? Rulli respinge il rigore di De Ketelaere Gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

