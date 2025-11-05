? LIVE! Marsiglia-Atalanta 0-0 | annullato il gol di Lookman offside di Krstovic

Marsiglia-Atalanta 0-0. Marcatori: – Olympique Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd; Murillo, O'Riley, Højbjerg, Garcia; Greenwood, Paixao; Aubameyang.. All. De Zerbi A disp. De Lange, Van Neck, Lago, Ouro Bang Na, Vermeeren, Mmadi, Angel Gomes, Bakola, Mughe, Vaz. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou (55? Hien), Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon (46? Pasalic), Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, Musah, Samardzic, Kamaldeen, Maldini, Scamacca. Arbitro: Sanchez Martinez (Spagna) Ammoniti: 27? Ederson, 50? Kossounou Espulsi: – Note: al 14? Rulli respinge il rigore di De Ketelaere Gli aggiornamenti in diretta.

