? Iva Zanicchi a Belve | La Pipì Finta e Ok il Prezzo è Giusto Senza Me Sarà un Flop
L’Aquila di Ligonchio si confessa a Francesca Fagnani, tra una stoccata a Mina (“Resti a Lugano per non rompere il mito”) e l’ammissione di un grande debito saldato con il Fisco.? Mina: Un Consiglio che Sa di Stoccata Interrogata sulla presunta storica rivalità con Mina, Iva Zanicchi ha dimostrato grande lucidità e franchezza, pur . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Altre letture consigliate
A #Belve #ivazanicchi racconta i guai col fisco: “Ho pagato 7 miliardi e 500 milioni”. E sul ritorno in Rai di ‘Ok il prezzo è giusto’ dice: “Senza di me sarà un flop tremendo” - X Vai su X
Incidente per Iva Zanicchi a 'Belve' La reazione della Fagnani è stata immediata: “Mannaccia!” - facebook.com Vai su Facebook
Il video della caduta di Iva Zanicchi a Belve trasmesso a fine puntata, la reazione di Fagnani: “Mannaccia!” - Durante i titoli di coda di Belve va in onda il video della caduta di Iva Zanicchi. Lo riporta fanpage.it
La caduta di Iva Zanicchi a Belve - A causa di un tacco traditore e di uno scalino quasi invisibile, la cantante ha perso l’equilibro ed è inciampata sui binari della telecamera ... tg24.sky.it scrive
Iva Zanicchi a Belve: “La migliore sono ancora io” - Ospite della seconda puntata di Belve, Iva Zanicchi si racconta senza filtri: i guai con il fisco e la rivalità con Mina. Si legge su notiziemusica.it