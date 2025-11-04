Zuppi | I giovani hanno diritto a un futuro senza conflitti

L’AQUILA – “I giovani hanno diritto a un futuro di pace”. È il messaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi, protagonista ieri all’Aquila dell’incontro “Artigiani di Pace, la via del dialogo”, promosso dal Teatro Stabile d’Abruzzo. Zuppi richiama la responsabilità verso le nuove generazioni: “Sono nato dieci anni dopo la Seconda guerra mondiale. La mia generazione ha vissuto un tempo di pace. Non voglio che sia stata solo una tregua. La pace va curata, altrimenti rischia di diventare una tregua e noi rischiamo di preparare la prossima guerra”. Per il cardinale il dialogo è lo strumento decisivo: “Il dialogo è da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Zuppi: “I giovani hanno diritto a un futuro senza conflitti”

