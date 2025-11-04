Zohran Mamdani chi è il sindaco di New York Socialista musulmano e amato dai giovani

Ilmessaggero.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentaquattro anni, di religione musulmana e nettamente schierato a sinistra. È Zohran Mamdani, il sindaco di New York. A un anno esatto dalla vittoria di Trump e dalle future. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

zohran mamdani 232 sindacoLa sorprendente ascesa del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani - Zohran Mamdani, un deputato statale di 34 anni, ha sconfitto l'ex governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa nelle elezioni di martedì. Lo riporta ilsecoloxix.it

zohran mamdani 232 sindacoZohran Mahmood Mamdani &#232; il nuovo sindaco di New York: 34 anni, musulmano, ex rapper. Ecco chi è - Come ampiamente previsto, a New York ha trionfato il socialista Zohran Mahmood Mamdani: rrivato in Usa a 7 anni, il nuovo sindaco della Grande Mela in passato è stato anche un rapper ... Secondo dire.it

zohran mamdani 232 sindacoZohran Mamdani &#232; il nuovo sindaco di New York: «Abbiamo rovesciato una dinastia politica» - «Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ... Da editorialedomani.it

