Zohran Mamdani chi è il sindaco di New York Socialista musulmano e amato dai giovani

Trentaquattro anni, di religione musulmana e nettamente schierato a sinistra. È Zohran Mamdani, il sindaco di New York. A un anno esatto dalla vittoria di Trump e dalle future. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Zohran Mamdani, chi è il sindaco di New York. Socialista, musulmano e amato dai giovani

La curva. Zohran Mamdani sarà il nuovo sindaco di New York. Socialista e Democratico, è il primo musulmano e il più giovane, 34 anni, da oltre un secolo. Batte l’ex governatore dem di Ny Andrew Cuomo, che era appoggiato anche da Trump e Musk. E il can - facebook.com Vai su Facebook

Si sta votando a New York, è favorito Zohran Mamdani, democratico. C'è un effetto Gaza su questo voto? Davide Lerner a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay: - X Vai su X

La sorprendente ascesa del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani - Zohran Mamdani, un deputato statale di 34 anni, ha sconfitto l'ex governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa nelle elezioni di martedì. Lo riporta ilsecoloxix.it

Zohran Mahmood Mamdani è il nuovo sindaco di New York: 34 anni, musulmano, ex rapper. Ecco chi è - Come ampiamente previsto, a New York ha trionfato il socialista Zohran Mahmood Mamdani: rrivato in Usa a 7 anni, il nuovo sindaco della Grande Mela in passato è stato anche un rapper ... Secondo dire.it

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Abbiamo rovesciato una dinastia politica» - «Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ... Da editorialedomani.it